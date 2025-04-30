Организаторы заработают на выступлении Димы Билана более 50 миллионов рублей

Певец Дима Билан заработает на сольном концерте более 50 млн рублей. Соответствующую цифру назвал Telegram-канал «Звездач».

Концерт Билана состоится 21 июня на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Цены на билеты начинаются от 2 тыс. рублей. Самые дорогие стоят 7,5 тыс. «Звездач» посчитал, что при полной посадке организаторы заработают свыше 50 млн.

В апреле коллега Билана Люся Чеботина планировала концерт в Барвихе. Он был приурочен ко дню рождения певицы. Стоимость билетов была значительно выше, чем на сольник Билана. Минимальная цена билета составляла 20 тыс., а максимальная – 90. При условии продажи всех билетов артистка могла заработать более 20 млн.

Ранее Билан признавался, что заработал первые деньги в пешеходном переходе, хотя на тот момент был лауреатом разных конкурсов. Артист получил 5 рублей.