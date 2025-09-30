Организаторы объявили его украинцем: Семен Слепаков* выступит на квартирнике в Лондоне после 2 лет затишья

Известный комик Семен Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ) выступит в Лондоне после двух лет затишья. Он проведет квартирник, который организовали спонсоры ВСУ, передает Telegram-канал Mash.

Подготовкой к мероприятию руководит одна украинская фирма. По информации журналистов, она проводит благотворительные ивенты, деньги с которых уходят бойцам ВСУ.

По всей видимости, часть средств с квартирника Слепакова* в Лондоне, рассчитанного на 400 гостей, тоже пойдет на поддержку ВСУ. Также организаторы шоу назвали российского артиста украинцем. Компания тщательно прорабатывает образ юмориста, подчеркивая его корни и отношение к спецоперации.

Ранее Вика Цыганова призвала «бить по морде» Слепакова*. Певица назвала артиста предателем России.

