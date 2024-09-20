Организаторы обвинили певца Стаса Михайлова в срыве концерта в Челябинске

Представители компании NCA, выступавшей организатором сольного концерта Стаса Михайлова в Челябинске, назвали причину отмены мероприятия. По их словам, певец сам отказался выступать.

«Уважаемые зрители! Концерт Стаса Михайлова в МТС Live Холл в Челябинске отменяется по решению артиста», — приводит портал 74.ru сообщение компании.

При этом организаторы не пояснили, с чем может быть связано решение Михайлова не приезжать на гастроли.

Поклонникам артиста пообещали предоставить необходимую информацию по возврату денежных средств за приобретенные ранее билеты.

Известно, что исполнитель хита «Все для тебя» отменил выступления 17 октября в Самаре, 26 октября в Екатеринбурге и 28 октября в Челябинске. Он обвинил организаторов в недобросовестности и заверил, что не получил гонорар. Кроме того, без денег остались арендодатели залов и технические подрядчики.

Михайлов в личном блоге пообещал поклонникам, что обязательно приедет в эти города, но уже с другими организаторами.