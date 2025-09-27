Организаторы были вынуждены перенести концерт Сергея Лазарева в Перми: известна причина

В Перми отменили концерт Сергея Лазарева, который должен был пройти 1 декабря в ДК имени Солдатова. Как оказалось, организаторы вынуждены были перенести мероприятие на другую дату из-за высокого спроса на билеты.

По данным портала 59.ru, поклонники исполнителя хита «В самое сердце» смогут увидеть своего кумира 2 декабря в УДС «Молот». Эта площадка вмещает больше зрителей.

«Перенос связан с большим числом желающих — билеты раскупили почти сразу», - объяснили изданию организаторы.

При этом цены на билеты стартуют от 2,5 тысячи рублей. Самые дорогие места можно приобрести за 9 тысяч рублей. Сергей Лазарев покажет в Перми новую программу «Шоумен».

Ранее Сергей Лазарев угодил в скандал из-за концерта в Сочи. Певца раскритиковали за сомнительные номера. 63-летнюю зрительницу возмутили «слишком взрослые танцы». По ее словам, на сцене происходила «вакханалия».