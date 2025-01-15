Организатор «Ночи музыки» Горенбург заявил о наличии «черного списка» артистов

Директор красноярского фестиваля «Ночь музыки» Евгений Горенбург заявил о существовании «черного списка» артистов, которым запрещено выступать в Красноярском крае. По его словам, в прошлом году среди отмененных оказались солист группы «Курары» Олег Ягодин и сооснователь «Агаты Кристи» Глеб Самойлов.

«Вышеперечисленные люди должны получить некий карт-бланш от всех структур, чтобы мы могли их видеть на фестивале. Если такое произойдет, мы, конечно, будем сотрудничать», — приводит Федерал Пресс слова Горенбурга.

В 2025 году одним из хедлайнеров «Ночи музыки» станет Сергей Бобунец.

В 2022 году Олега Ягодина оштрафовали за антироссийские высказывания со сцены Ural Music Night. В 2024 году гастроли «Курары» отменили по всей России. Кроме того, Ягодина потребовали убрать из спектаклей «Коляда-театра».

В июле 2024 года вступление Глеба Самойлова на фестивале «Небофест» в Красноярске завершилось скандалом. Экс-фронтмен «Агаты Кристи» еле стоял на ногах, а хит «Ковер-вертолет» за него допевал гитарист.

Ранее Самойлов после скандального выступления в Красноярске отменил гастроли в Анапе. У него случился острый приступ остеохондроза.