Организатор концертов объяснил, почему Пугачева и Меладзе не споют в России

Продюсер и организатор концертов Сергей Лавров назвал «уткой» промоутеров информацию о том, что Алла Пугачева и Валерий Меладзе готовы выступать в России, если им заплатят от 120 до 500 тысяч евро за корпоратив. Из уехавших звезд на сцене можно будет увидеть разве что Валерия Леонтьева.

«То, что Пугачева якобы ищет заказы, это все вымыслы. На самом деле ничего она не ищет», - заверил Лавров в беседе с Woman.ru.

Он также добавил, что никаких реальных предложений у 74-летней Пугачевой нет, а если и поступят, то она, скорее всего, не согласится из-за возраста и состояния здоровья.

Говоря о Меладзе, продюсер подчеркнул, что его тоже можно не ждать в России, так как он побоится приехать. А вот в Дубае он и другие украинские артисты российскую публику готовы с радостью развлекать.

«Заработают они тут свои 20 тысяч евро, а потом соотечественники их разорвут. Не тут, так там. Посмотрите на Меладзе, его почти уничтожили после провокации на концерте, когда он шептал в микрофон политические лозунги», - сказал Лавров, добавив, что после этого инцидента никто не поедет.

При этом Валерий Леонтьев может выйти на сцену, хотя он не выступал с начала пандемии. Сейчас он даже вдвое снизил гонорар и готов спеть на новогодних корпоративах за 40 тысяч долларов.

«Все спекуляции о том, что Леонтьев куда-то пропал не стоят внимания. Никуда он не пропал. Да, он Майами, но уехал не год назад, а уже 20 лет как», - заверил продюсер.

Ранее мы писали, что появившиеся в Сети слухи о том, что певица Алла Пугачева готова возобновить свою концертную деятельность и выступать на предстоящих новогодних корпоративах в разных странах, включая Россию, не подтвердились. Ни один московский промоутер не смог договориться с примадонной о выступлении.