«Орем друг на друга»: Вячеслав Малежик раскрыл подробности отношений с женой

Певец Вячеслав Малежик откровенно рассказал об отношениях с женой спустя более 45 лет брака. В беседе с mk.ru исполнитель хитов «Зима-зима», «Мозаика» и других признался, что они с Татьяной живут в гармонии, но иногда могут «орать друг на друга».

Вячеслав Малежик и его супруга Татьяна поженились в 1977 году, у них двое детей и уже есть внуки. Заслуженный артист России признается, что они с супругой живут душа в душу и даже ссорятся эмоционально «в приступе большой любви».

«У нас уже не точки соприкосновения, у нас с женой — плоскости соприкосновения. <…> Не, ну иногда орем друг на друга, но это в приступе большой любви», — поделился Вячеслав Малежик.

По словам музыканта, он «умудрился сохранить за собой звание мужа, который не может вбить гвоздя в стенку». Вячеслав Малежик пошутил, что лучше всего у него «получается лежать на диване, петь песни под гитару, смотреть телевизор и обсуждать политические темы с женой или с гостями». Однако певец отметил, что у них все же разделены обязанности по дому: он готовит, а супруга убирается.

«Ну, да, я умею готовить на самом деле. Просто я считаю главным компонентом в любом деле — пение это или приготовление пищи — любовь, с которой ты это делаешь. <…> Но, честно говоря, мне всегда жалко жену, потому что после меня остается такой беспорядок, столько приходится потом ползать по кухне и за мной прибирать. Лучше в ресторан сходить поесть изысканное блюдо», — высказался артист.

Ранее сообщалось о том, что жена Вячеслава Малежика хотела уйти из жизни из-за болезни музыканта.