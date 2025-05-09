Орбакайте встала на колени перед Аллой Пугачевой на концерте в Лимасоле. Об этом сообщает mk.ru.

Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) и детьми Лизой и Гарри накануне посетила концерт дочери Кристины Орбакайте. Во время исполнения песни «Алла будет петь» певица встала на колени перед матерью прямо на сцене.

В конце песни Пугачева подошла к сцене, взяла микрофон у дочери и заявила: «Кристина будет петь!». После этого Орбакайте пригласила Пугачеву на сцену, но та ушла за кулисы. Вместо нее поднялись Лиза и Гарри.

Напомним, Алла Пугачева уехала из России в 2022 году. Она несколько раз возвращалась в страну, но сейчас живет на Кипре вместе с мужем и детьми.

Ранее мы писали о том, что певица Алла Пугачева получает 28 миллионов рублей в год за старые хиты.

*признан иноагентом на территории РФ.