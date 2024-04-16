Орбакайте поздравила с днем рождения еще одного близкого человека

Исполнительница опубликовала серию трогательных архивных снимков, на которых запечатлены счастливые моменты их совместной жизни. На нескольких фото можно также заметить и звездную мать певицы, находящуюся в компании экс-супруга и дочери.

«С днем рождения, папа», — подписала публикацию звезда.

Напомним, Алла Пугачева состояла в браке с Орбакасом в течение четырех лет. Их союз распался, когда Орбакайте было всего два года. Позднее Кристина рассказывала, что большую часть своего детства провела не с родителями, а с бабушками и дедушками — в Литве.

В 2011 году Примадонна вышла замуж за шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), который стал ее пятым мужем. У супругов двое общих детей: 10-летние Елизавета и Гарри. Знаменитости предпочли не скрывать, что прибегли к услугам суррогатной матери.

Ранее Орбакайте публично поздравила свою мать Аллу Пугачеву с 75-летием.