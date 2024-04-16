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Опубликовано 16 апреля 2024, 17:54
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Орбакайте поздравила с днем рождения еще одного близкого человека

Певица Орбакайте поздравила отца с 79-летием и показала семейные фото.
Орбакайте поздравила с днем рождения еще одного близкого человека

© Starface.ru

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте опубликовала архивные семейные кадры в день рождения своего отца Миколаса Орбакаса. Соответствующий пост появился в ее микроблоге.

Орбакайте поздравила с днем рождения еще одного близкого человека

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Исполнительница опубликовала серию трогательных архивных снимков, на которых запечатлены счастливые моменты их совместной жизни. На нескольких фото можно также заметить и звездную мать певицы, находящуюся в компании экс-супруга и дочери.

«С днем рождения, папа», — подписала публикацию звезда.

Напомним, Алла Пугачева состояла в браке с Орбакасом в течение четырех лет. Их союз распался, когда Орбакайте было всего два года. Позднее Кристина рассказывала, что большую часть своего детства провела не с родителями, а с бабушками и дедушками — в Литве.

В 2011 году Примадонна вышла замуж за шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), который стал ее пятым мужем. У супругов двое общих детей: 10-летние Елизавета и Гарри. Знаменитости предпочли не скрывать, что прибегли к услугам суррогатной матери.

Ранее Орбакайте публично поздравила свою мать Аллу Пугачеву с 75-летием.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Кристина Орбакайте
Алла Пугачева
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