«Камни будут с неба лететь»: Орбакайте публично поздравила свою мать Пугачеву с 75-летием

Певица Кристина Орбакайте поздравила свою мать Аллу Пугачеву с 75-летием в соцсетях. Она опубликовала ролик, на котором собраны архивные кадры матери и дочери.

15 апреля артистке исполняется 75 лет. Ее поздравляют родственники, друзья и коллеги. Кристина Орбакайте посвятила матери пост в соцсетях. Она опубликовала видео, которое сопроводила короткой подписью.

«С днем рождения, мама!» – говорится в сообщении.

Исполнительница добавила к видеоряду музыкальную композицию «Алла будет петь», которая была выпущена в прошлом году.

«Камни будут с неба лететь, Алла будет петь. Крылья будут сзади гореть, Алла будет петь. Пули будут в душу лететь, Алла будет петь. Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь», — говорится в строчках песни.

На одних из последних кадрах Кристина на сцене опускается на колени перед матерью и целует ее. Напомним, что Орбакайте появилась на свет от артиста цирка Миколаса Орбакаса. Пугачева прожила в браке с мужчиной четыре года, а после они расстались. Звездная наследница пошла по стопам матери и стала звездой. Неизвестно, встретятся ли родственницы в такой значимый день. Ведь Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* (признан иностранным агентом на территории РФ) и детьми обосновалась в Израиле. А Кристина, как пишут СМИ, живет на две страны – в России и США.

Ранее мы писали о том, что певец Игорь Николаев и Юлия Проскурякова публично поздравили Пугачеву с 75-летием.