«Орбакайте к нормальным людям не относится»: Бородин «уколол» Пугачеву, назвав ее дочку цыганкой

Певица Алла Пугачева поссорилась с бывшей коллегой Стасом Михайловым. Звезды поспорили на тему эмиграции из России. Примадонна назвала «ненормальными» россиян, которые планируют вернуться в страну. На это высказывание отреагировал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Он заявил, что все нормальные люди находятся в России, дают концерты, посещают передовую, в отличие от дочери певицы Кристины Орбакайте.

«В отличие от Орбакайте, которая как цыганка приезжает из Америки и дает концерты по всей России, чтобы заработать на россиянах. Весьма странная позиция. Получается, что и Кристина Орбакайте к нормальным людям не относится», — сказал Бородин в видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

Артистка уехала из страны с мужем и детьми в 2022 году. После они обосновались в Израиле, а затем переезжали на Кипр.

Напомним, Пугачеву разозлили слова Михайлова о том, что уехавшие звезды «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». Певица на это отреагировала саркастическим видео, в котором она оскорбила артиста неприличным словом. 74-летняя Примадонна, смеясь, добавила, что могла бы встать на колени, но возраст не позволяет.