«Орава девушек легкого поведения»: репутацию группы «ВИА Гра» уже ничем не спасти

В последнее время все внимание публики приковано к братьям Меладзе. О Константине давно не было никаких новостей. Поговаривают, год назад он уехал вместе с супругой в Италию и там строит новую жизнь. Мужчина совсем перестал выходить на связь и пользоваться социальными сетями. О его родственнике гораздо больше сообщений. Правда, не очень позитивных. Не так давно Валерий позволил себе в публичном пространстве совершить ряд провокационных поступков, после этого началась массовая отмена его концертов. О судьбе братьев поспешил высказаться Михаил Шахназаров в интервью для шоу «Полный абзац».

К слову, журналист весьма резко отозвался о музыкантах. По словам мужчины, братья Меладзе опошлили отечественную эстраду, продвигая группу «ВИА Гра». К слову, у публики всегда вызывали вопросы репутации данного коллектива, и Михаил в очередной раз только укрепил сомнения.

«Зачем было тащить эту ораву безголосых девушек легкого поведения на нашу эстраду? Я вам объясню: для того, чтобы занять поляну и никого туда не впускать», — сообщил Шахназаров.

Ранее мы писали о том, что на Валерия Меладзе подали в суд и потребовали с него 1,25 млн рублей. Подробности инцидента читайте здесь.

Также сообщалось о новых проблемах Елены Блиновской. По информации источника, полиция начала проверку светской львицы на уклонение от уплаты налогов. Напомним, совсем недавно у многих крупных блогеров были выявлены проблемы с законом. Теперь группа активистов подала жалобы и на Елену.