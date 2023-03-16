Более миллиона рублей: на певца Валерия Меладзе подали в суд

Организатор отмененного концерта Валерия Меладзе в Архангельске потребовал у певца через суд деньги в размере 1,25 миллиона рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

Основания искового требования не разглашаются. Напомним, что концерт должен был пройти в 2022 году, но его переносили несколько раз. В результате мероприятие вообще отменили «в связи со сложившейся ситуацией».

Как отмечает портал 29.ru, организаторы к сообщению об отмене концерта прикрепили трек Меладзе «Спрячем слезы от посторонних».

Ранее мы писали о том, что Валерий Меладзе проводит время со стройной брюнеткой вместо Альбины Джанабаевой. Певец засветился с красоткой на одном из своих концертов в Дубае. Фанаты Валерия подчеркнули, что уже много раз видели артиста в компании с пышногрудой брюнеткой, она оказалась его бэк-вокалисткой.

После того как в Сети всплыли кадры с выступления, поклонники сразу принялись за обсуждение пары. Альбине Джанабаевой посоветовали пристальнее следить за своим мужем. По данным СМИ, она тоже когда-то была у него на подпевках, а потом увела из семьи.