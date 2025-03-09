Орала матом в ответ на признания в любви: актриса Розанова устроила скандал на кинофестивале

6 марта в Ханты-Мансийске открылся кинофестиваль «Дух огня». По красной дорожке прошла актриса Ирина Розанова, которая обматерила организаторов мероприятия.

Когда Ирина проходила по красной дорожке, фанаты кричали ей: «Мы вас любим». Розанова саркастично сказала в ответ: «Мы вас тоже» и возмутилась, почему ее не объявляют организаторы.

«А что они меня не объявляют, еб***ты?», — сказала 63-летняя звезда.

Видео со звездой оказалось в распоряжении представителя Народного фронта Евгения Печерицы. По его словам, артистка, возможно, так себя повела из-за того, что замерзла или ей не понравилось, что ее много раз окликнули.

«Женщина сложная, скажем так, как организм. Я как югорчанин не в обиде, — приводит слова Печерицы 86.ru.

Фестиваль финансируется из окружного бюджета. Источники издания сообщают, что звездные гости мероприятия получают гонорар за участие в нем.

Югорчане возмутились выходкой звезды и посчитали, что недопустимо так себя вести перед поклонниками. Артистка Ирина Розанова запомнилась по ролям в фильмах «Интердевочка», «Женщина в море», «Про уродов и людей».

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