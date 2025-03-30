«Орал так, что звукооператор чуть не оглох»: Леонид Якубович признался, что хотел уйти из шоу «Поле чудес»

Телеведущий Леонид Якубович признался, что много лет назад попытался покинуть шоу «Поле чудес» после неудачного эфира. Тогда карьера Леонида Аркадьевича на телевидении только начиналась, но он и представить не мог, что в итоге будет ведущим программы на Первом канале на протяжении 34 лет.

Как вспомнил Якубович, на первых двух эфирах он сорвал голос, так как все время кричал из-за волнения и внутреннего зажима. После этого он принял решение об увольнении.

«Орал так, что звукооператор чуть не оглох и заявил, что больше так работать не может. Я понял, что дело – труба, и сказал: хорошо, я ухожу. Мне никто не отговаривал», - приводит слова звезды «7Дней.ru».

Якубович отметил, что ожидал услышать слова поддержки, однако ему просто сказали: «Хорошо, черт с тобой, приходи еще раз, крайняя съемка, и дальше решай сам».

В итоге он все-таки пришел на следующий эфир и был приятно удивлен, когда его представили зрителям, как восходящую звезду экрана.

«У меня, что называется, ноги отнялись. Но после тех слов в мой адрес весь зал встал, грохнули аплодисменты, и я просто уже не мог подвести» — поделился воспоминаниями Якубович, добавив, что после такого приема публики уже не смог уйти.

Ранее Леонид Якубович признался, что с возрастом его здоровье не становится хуже. В 79 лет он не жалуется на проблемы и продолжает летать. А на одной из последних медкомиссий ему и вовсе сообщили, что показатели его зрения и слуха улучшились.