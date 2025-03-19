79-летний Леонид Якубович признался, что у него за год улучшились зрение и слух

Телеведущий Леонид Якубович признался, что с возрастом его здоровье не становится хуже. В 79 лет он не жалуется на проблемы и продолжает летать. А на одной из последних медкомиссий ему и вовсе сообщили, что показатели его зрения и слуха улучшились. Подробности он рассказал в беседе с сайтом «Страсти».

Леонид Аркадьевич – летчик с большим стажем. Свой первый самостоятельный полет он совершил 30 лет назад, и этот опыт он не забудет никогда. На пресс-конференции, посвященной всероссийскому конкурсу «Взлетная полоса», Якубович поделился, что «летал от восторга».

«Самый запоминающийся полет был в невесомости (смеется). Я попробовал, и это было потрясающе. Но я вам скажу, что действительно запоминается – это твой первый полет. В этом году 30 лет, как я совершил свой первый самостоятельный полет. Это как рождение ребенка, если хотите. Я летал от восторга, был счастлив. Это незабываемое чувство. Помню, в 1995 году – пустой аэродром, я сел, зарулил и по старой доброй традиции как набежали с веточками вербы и начали качать. Это забыть невозможно. Меня признали своим. А дороже этого нет ничего на свете», - рассказал Якубович.

По признанию телеведущего, страха у него не было в первый полет, только эйфория. Ничего не изменилось и сейчас – спустя 30 лет. Даже несмотря на возраст, Леонид Аркадьевич продолжает подниматься в небо. И, вероятно, это помогает ему оставаться всегда молодым.

«Мне почти 80 лет, я летаю до сих пор. Выяснил кстати, что у меня улучшились зрение и слух за последний год. Не знаю, благодаря полетам или нет. На летной комиссии мне сказали», - поделился Якубович.

Отметим, что конкурс «Взлетная полоса» проходит с целью привлечения общественного внимания к основам гражданской авиации, развития навыков управления самолетом и вовлечения молодежи в профессию пилота.

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