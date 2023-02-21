«Опытные специалисты спецслужб»: начинается расследование смерти Юрия Шатунова

Летом 2022 года всех поклонников группы «Ласковый май» огорчила тревожная новость: скончался солист Юрий Шатунов. По официальным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Однако продюсер Андрей Разин считает, что певец умер неестественным путем. Вот почему он сообщил: делом Шатунова займутся мировые спецслужбы.

Разин уже заключил договор и полностью оплатил расходы. Андрей объяснил свое действие следующим подозрением: ему показалось странным, что в день смерти Юрий должен был улететь в Германию, но, по неизвестным причинам, остался в России на даче.

«Я обратился здесь, в США, в агентство, где работают отставные, очень опытные специалисты. Это те спецслужбы, которые работают по всему миру», — высказался мужчина.

Ранее мы писали о том, что Андрей Разин собирается раздать все деньги Юрия Шатунова народу. Подробности читайте в этой статье.