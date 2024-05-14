«Опыта растить девочку у меня не было»: Илья Авербух высказался о поле будущего ребенка

Российский фигурист Илья Авербух скоро снова станет отцом. Его супруга, актриса Елизавета Арзамасова, беременна. Звездные родители пока не знают пол будущего ребенка. Однако продюсер ледовых шоу признался, что не против стать отцом дочери.

Авербух рассказал, что ему без разницы, какого пола будет ребенка. Главное, чтобы роды прошли хорошо для матери и малыша.

«Я все равно здесь отвечу дипломатично, что хочу просто, чтобы все прошло хорошо, чтобы здоровье было и все замечательно. Но, конечно, опыта растить девочку у меня не было», — сказал Илья в YouTube-шоу Евгении Медведевой «Бес комментариев».

Спортсмен признался, что абсолютно счастлив в браке с Елизаветой Арзамасовой, и их любовь никак не показная, как думают хейтеры.

Изначально общественность скептически отнеслась к браку знаменитостей — Елизавета младше Ильи на 22 года. Но, несмотря на разницу в возрасте, им удалось построить счастливый и крепкий союз.

Первой женой Авербуха была фигуристка Ирина Лобачева, которая подарила спортсмену сына Мартина. В 2007 году супруги развелись. Летом 2020 года в СМИ появилась информация об отношениях продюсера ледовых шоу с Арзамасовой, на которой он женился в декабре того же года. В 2021 году у них появился на свет сын Лев.

Ранее Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что у нее особая связь с сыном Ильи Авербуха.