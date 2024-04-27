«Опять выживать»: жена Олега Газманова рассказала о вернувшихся проблемах со здоровьем

Жена певца Олега Газманова Марина призналась, что страдает из-за мигреней. По ее словам, они мучают ее давно, и недавно боль снова к ней вернулась.

В личном блоге писательница поделилась с поклонниками, что у нее есть определенные проблемы со здоровьем. Так, ей приходится «уживаться» с неврологическим расстройством. Она рассказала, что за время, что у нее появляются боли, она уже привыкла с ними бороться. Например, она начинает соблюдать дисциплину в еде, приводит в порядок режим, а также чувства и эмоции. Марина утверждает, что, если не будет этого делать, то ее может накрыть еще и депрессия.

«Моя мигрень — девица жесткая, ее так просто не унять. Сегодня пожаловала. Обычным ранним утром чувствую, что гвоздь забивают в висок. А значит опять выживать», - поделилась Газманова.

Супруга артиста призналась, что борьба с мигренью дается ей непросто. Она даже пошутила, что легче «покорить Эверест», чем справиться с болью. Но за годы она научилась с ней жить.

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