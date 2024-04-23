«Дуэт сошелся»: Олег Газманов записал патриотическую песню с башкирской звездой

Певцы Олег Газманов и Элвин Грей записали совместную патриотическую песню под названием «Звездочка в стакане». Об этом сообщается на портале «Мой Башкортостан».

72-летний народный артист спел с башкирской звездой и даже снял клип. Они представили композицию в соцсетях и написали о своих впечатлениях. По словам артистов, таким образом они фиксируют «дань любви и преданности Родине». А трек является «искрой любви и патриотизма», которую они несут в себе.

Фанаты оценили совместное творчество музыкантов и отметили, что Олег и Элвин прекрасно звучат вместе.

«Трек огонь», «Очень красивая песня. Дуэт сошелся на все сто процентов», — пишут в комментариях.

Напомним, что недавно Олег Газманов перенес плановую операцию на глаза. Поклонники волновались за здоровье кумира, поэтому его супруга Марина вышла с ними на связь и рассказала о самочувствии мужа. Она призналась, что певец чувствует себя хорошо и уже активно работает, чтобы радовать слушателей.

Ранее мы писали о том, что певец Григорий Лепс поддержал идею изучения песен Газманова и SHAMAN в школе. СМИ пишут, что весной 2024 года в Госдуме предложили включить композиции этих артистов в школьную программу. Исполнитель хита «Самый лучший день» порассуждал на эту тему.