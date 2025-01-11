«Опять с очередными гадостями»: Рудин сообщил, что Басков не планировал с ним мириться

Лев Рудин ответил Николаю Баскову, публично продемонстрировавшему их общую переписку с фониатром, где он приносит извинения.

Скандал между артистом и врачом набирает обороты. После интервью Рудина, где он рассказал, что Басков даже не принес извинений за публичные оскорбления, Николай вышел на связь и опроверг данное заявление, прикрепив скриншот их переписки. Также, Николай подчеркнул, что теперь не жалеет в сказанном в сторону Льва.

Однако, по мнению фониатра, извинения ему стоило приносить публично, а не в личных сообщениях.

Также Лев подчеркнул, что именно он сделал первый шаг к примирению, спросив у Николая, с чем связана неприязнь к нему. И лишь после этого вопроса, по словам Рудина, Басков решил извиниться за оскорбления, произнесенные в его адрес. Подробности приводит Telegram-канал «Алена, Блин!».

«Противно конечно все это "мусировать", но если бы я не написал этому товарищу 26 ноября, он даже и не думал бы приносить никакие извинения! Только в ответ что то там соизволил написать. Хороши же извинения. И заметьте, не публично, а в личной переписке, и то не по своей инициативе! Хорош, чего сказать. И публикацию сделал опять с очередными гадостями! Молодец!», — прокомментировал Рудин.

Ранее мы писали о том, зачем Сергей Лазарев и Николай Басков унизили Льва Рудина в шоу «Ну-ка, все вместе!».