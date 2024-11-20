«В предыдущих выпусках вел себя как примерный мальчик»: зачем Лазарев и Басков унизили Рудина в «Ну-ка, все вместе!»

Поклонники шоу «Ну-ка, все вместе!» уже несколько дней обсуждают скандал, произошедший на съемках. Сначала певец Сергей Лазарев спрыгнул со стены, где сидит «сотня», из-за несогласия с мнением жюри, а затем на фониатора Льва Рудина «напал» и Николай Басков. Он обматерил его и заявил, что больше не будет работать в студии, где есть он. Портал «Страсти» решил разобраться, что стоит за этими публичными разборками.

Продюсер Павел Рудченко отметил, что вся эта история с оскорблениями и унижениями судей на проекте похожа на постанову. Он сослался на то, что раньше ничего подобного там не было. Однако, по всей видимости, снижающиеся рейтинги заставили редакторов сделать такой ход.

«Я думаю, что последние эпизоды этого шоу Лазарев отрабатывает определенную тему редакторов. То есть он ведет себя амбициозно, проявляет себя всячески там, эмоциональное состояние выставляет напоказ. Понравилось это кому-то или не понравилось — каждый имеет свое мнение», - заявил продюсер.

По словам Рудченко, в самой ситуации с Рудиным он не видит большой проблемы, чтобы так эмоционально реагировать, как сделали это Лазарев и Басков. Произошедшее на шоу он назвал «цирком».

«Мне кажется, что по конкурсным делам сам проект сейчас особо ничего не предлагает нового, отрабатывает материалы Игоря Крутого. И вот, как бы привлечь внимание к этому шоу, редакторы сделали такой ход. Это хороший пиар для всех участников этого скандала. Для телеканала это тоже рейтинги. Лазарев действительно в предыдущих выпусках вел себя как примерный мальчик, а сейчас позволяет себе вот такие вот эмоциональные поступки», - поделился мнением Павел Рудченко.

Ранее Лев Рудин озвучил свою версию произошедшего в шоу «Ну-ка, все вместе!».