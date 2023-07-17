Опять проболталась: Лайма Вайкуле раскрыла очередной план уехавшей из РФ Аллы Пугачевой

Лайма Вайкуле заявила, что приехавшая в Юрмалу Алла Пугачева выступит в роли критика в «Рандеву». Знаменитость раскрыла планы близкой подруги в беседе с местными журналистами.

Совсем скоро в Юрмале состоится фестиваль Вайкуле, на который были приглашены артисты, уехавшие из РФ. Многие из них давно подтвердили свое участие, под вопросом оставалась только Пугачева. Выяснилось, что исполнительница хита «Арлекино» вместе с супругом появится на мероприятии. По словам Лаймы, они выступят в роли критиков, однако артистка намекнула, что от звездной пары будут еще сюрпризы. При этом приятельница Пугачевой не стала раскрывать подробностей..

«Сейчас все не выложу. Надеюсь, что они каждый день будут у меня. В зале она будет. Она же музыкант», — цитирует StarHit высказывание Вайкуле из нового интервью.

Напомним, недавно стало известно том, что Пугачева покинула Израиль и приехала в Юрмалу. Поговаривают, певица арендовала для всей семьи роскошную виллу за 15 миллионов рублей.

Ранее домработница Аллы Пугачевой вступилась за певицу после ее сравнения россиян с холопами. Подробности смотрите в этой статье.