Опять одна? Кристина Асмус рассталась с молодым бойфрендом Романом Евдокимовым

Актриса Кристина Асмус рассталась с молодым бойфрендом Романом Евдокимовым. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Недавно Асмус появилась на премии «Золотой орел» без своего возлюбленного. При этом он присутствовал на мероприятии. В зале Кристина и Роман также не обращали внимания друг на друга.

«Говорят, Асмус с её молодым бойфрендом больше не вместе. А красивая была пара», — пишет источник.

Кристина и Роман пока никак официально не подтверждали эту информацию.

Актриса начала встречаться с Романом в тот момент, когда еще была в браке с юмористом Гариком Харламовым. Они долгое время скрывали свой роман, но весной 2023 года подтвердили, что встречаются.

Напомним, Кристина Асмус недавно заявила, что переехала от своего бывшего мужа в собственный дом. Долгое время актриса проживала вместе с Гариком Харламовым — бывшие супруги жили на разных этажах.