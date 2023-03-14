«Опустилась ниже плинтуса»: в конфликт Новикова и Долиной вмешался третий человек

Королева джаза Лариса Долина стала одной из самых ярких участниц музыкального шоу «Три аккорда». 67-летняя артистка выступает на сцене с непривычным для себя репертуаром. Поклонники и СМИ до сих пор обсуждают скандал, который произошел в конце января. Тогда певица исполнила хит «Гоп-стоп», который вызвал противоречивые чувства у присутствующих.

Напомним, что исполнение шансон-композиции понравилось многим зрителям, но не члену жюри Александру Новикову. Он резко высказался в адрес Долиной и отметил, что ей не стоило браться за «мужские» партии.

Чуть позже бард неожиданно заявил о своем уходе из шоу. Многие решили, что это связано с конфликтом, в котором замешана Долина. Оказалось, что представители шоу-бизнеса знакомы с характером теледивы. Продюсер Сергей Лавров высказался о взрывной натуре артистки.

«Я много раз с ней работал, возил на гастроли. Она вспылить может на ровном месте. Я согласен с Новиковым. Шансон — отдельный жанр. Петь его людям с оперным голосом, наверное, не стоит. Не потому, что Долина неталантливая — это такой жанр для неумеющих петь, на мой взгляд. Она опустилась ниже плинтуса, пойдя в этот проект», – заявил Лавров в беседе с BLITZ+.

Продюсер пояснил, что подобные песни и репертуар в целом совсем не подходят Долиной. Пока неизвестно, что об этом думает сама певица. Она активно занимается творчеством, участвует в шоу и выступает на сцене. Исполнительница старается не реагировать на высказывания в свой адрес, но иногда может легко вступить в спор даже с подписчиками своего микроблога.

Ранее мы писали о том, как интимное видео Ларисы Долиной и Максима Аверина попало в Сеть. Поклонники были в шоке, когда увидели слишком личные кадры с участием артистки и телеведущего. Звезды знакомы восемь лет, но до этого момента никак не афишировали свои отношения. После публикации ролика женщине пришлось сделать публичное заявление.