Интимное видео Ларисы Долиной и Максима Аверина попало в Сеть
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@gazgolder»
Лариса Долина и Максим Аверин знакомы лет восемь. За это время они ни разу не афишировали свою взаимную симпатию.
Тем неожиданнее для пользователей оказалось весьма откровенное видео, которое 67-летняя певица выложила в интернет.
Как выяснилось, Долина и Аверин случайно встретились в городе Кирове, где каждый оказался по своим делам.
Артисты решили воспользоваться случаем и выкроили время для похода в местный ресторан.
«Мы прекрасно провели время, болтали обо всем: о профессии, о новых проектах…Макс, ты невероятный! Обожаю совершенно и каждая встреча с тобой — фейерверк эмоций!
Тем для общения хватило бы на трое суток, как минимум, но мы оба ценим время друг друга, учитывая наши чудовищные графики…» - прокомментировала этот обед Лариса Александровна.
Гвоздем посиделок стало совместное исполнение песни «В книжке телефонной старой-старой».