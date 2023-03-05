Интимное видео Ларисы Долиной и Максима Аверина попало в Сеть

Лариса Долина и Максим Аверин знакомы лет восемь. За это время они ни разу не афишировали свою взаимную симпатию.

Тем неожиданнее для пользователей оказалось весьма откровенное видео, которое 67-летняя певица выложила в интернет.

Как выяснилось, Долина и Аверин случайно встретились в городе Кирове, где каждый оказался по своим делам.

Артисты решили воспользоваться случаем и выкроили время для похода в местный ресторан.

«Мы прекрасно провели время, болтали обо всем: о профессии, о новых проектах…Макс, ты невероятный! Обожаю совершенно и каждая встреча с тобой — фейерверк эмоций!

Тем для общения хватило бы на трое суток, как минимум, но мы оба ценим время друг друга, учитывая наши чудовищные графики…» - прокомментировала этот обед Лариса Александровна.

Гвоздем посиделок стало совместное исполнение песни «В книжке телефонной старой-старой».