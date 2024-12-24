Бывший муж певицы МакSим купил ей квартиру за 200 млн рублей и белый «Майбах»

Бизнесмен Антон Петров, бывший муж певицы МакSим, приобрел для нее их общей дочери Марии, родившейся в 2014 году, квартиру за несколько сотен миллионов рублей. Об этом в беседе с Kp.ru рассказали друзья исполнительницы.

«Именно он купил ей и дочери 500-метровую квартиру в элитном комплексе „Триумф палас“ за 200 миллионов рублей и роскошный белый „Майбах“, который стоит не менее 10 миллионов рублей», — приводит газета слова источников.

Более того — по их словам, когда Марина (настоящее имя певицы) тяжело заболела коронавирусом, именно Петров оплатил ей дорогостоящее лечение.

«Настоящий рыцарь, не оставил бывшую жену в беде», — отметили собеседники издания.

Немногим ранее мы писали, что Антон Петров вышел в свет с новой женой.