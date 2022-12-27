«Опустилась до этого убожества»: Ларису Долину раскритиковали за дуэт с Клавой Кокой

Совсем недавно Лариса Долина была одной из самых скандальных звезд, яро выступавшей против молодого поколения артистов. В Сети до сих пор помнят ее конфликт с Валей Карнавал. Однако в последнее время артистка решила неожиданно сменить гнев на милость, и теперь берет пример со своих коллег и активно записывает дуэты с представителями «новой школы».

Одним из первых чести удостоился блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава. По словам Долиной, он прислал ей материал для совместного трека, и он ей приглянулся. А после сотрудничества певица даже похвалила Даву и заявила, что он умеет хорошо петь.

Следующим на очереди стал актер и музыкант Стас Ярушин. Ему тоже посчастливилось исполнить совместную композицию с Ларисой Александровной. А теперь появилась информация, что готовится еще один дуэт. Долина собирается работать вместе с Клавой Кокой, звездой Black Star.

О радостной и неожиданной новости исполнительницы сообщили в социальных сетях, опубликовав совместное видео. В нем Клава говорит, что у нее есть желание в канун Нового года – спеть вместе с одной из самых легендарных и успешных артисток. После этого в кадре появляется сама Лариса Александровна и говорит, что мечты сбываются.

Поклонники неоднозначно отнеслись к такому непредсказуемому дуэту. Одни порадовались, пожелали продуктивного сотрудничества певицам и захотели поскорее услышать их трек, а другие принялись критиковать Долину. По словам хейтеров, Клава Кока не потянет партнерство с такой великой артисткой, так как у нее нет выдающихся вокальных данных, и певице не нужно было даже соглашаться на этот дуэт. А один из пользователей и вовсе написал, что Лариса Александровна «опустилась до этого убожества», имея в виду молодую исполнительницу.

В любом случае об итогах совместной работы артисток станет известно совсем скоро. Трек они собираются презентовать уже 28 декабря в новогоднем шоу «ВК под шубой» в сообществе «ВК музыка».

К слову, у Клавы Коки появилось много недоброжелателей после провального концерта в Москве, который должен был стать самым грандиозным событием года. Зрители отметили, что певица «не потянула масштаб», а звук был и вовсе ужасный.