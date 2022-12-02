Опухший Николай Басков заговорил о проблемах с потенцией

Певец Николай Басков на шоу «Дуэты» вместе с исполнителями Сергеем Лазаревым, Александром Панайотовым и Алексеем Чумаковым обсудили потенцию всех мужчин. Не вошедшие в эфир кадры показал Чумаков.

До сих пор немного опухший и загримированный Басков заявил, что у него «всё еще держится». Затем певец рассказал пошлый анекдот про корень женьшеня, помогающий от импотенции, «если хорошо привязать». От шутки все залились смехом.

Ранее Басков принял участие в передаче Бориса Корчевникова. Певца было не узнать: отекший, с лунообразным лицом, он постоянно плакал.

В середине ноября Баскова и вовсе госпитализировали. Он попал в больницу из-за проблем с ногой.