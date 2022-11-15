10:39, 15 ноября 2022
1 мин.
Сильно раздувшегося Николая Баскова госпитализировали. Болезнь «отдала» в ноги
Певец Николай Басков на фоне печальных сообщений о проблемах со здоровьем попал в больницу. У музыканта заболела нога.
Сам певец рассчитывает, что госпитализация будет недолгой и в скором времени он вернется к обычной жизни.
«Выйду через несколько дней», - сообщил он.
Ранее в программе «Жизнь и судьба» Басков появился с сильно опухшим лицом, временами музыкант плакал. После передачи поползли слухи о болезни исполнителя. Он никак не комментировал, почему лицо и тело так раздуло.
Врач рассказала, что у Баскова может быть синдром Кушинга, который возник из-за длительного приема гормональных препаратов. Специалист указала, что отек является признаком самых разных недугов, в том числе заболеваний внутренних органов.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Аргументы и факты
Автор:Лилия КараеваТеги: