Стала известна цена Любви

Константин Мажула - PR менеджер Любови Успенской озвучил стоимость гонорара, который просит звезда за участие в Телешоу.

По словам Мажула, певица не требует каких-то баснословных денег, в отличие от своего коллеги Григория Лепса, который за свое появление на сцене берет не меньше 5 миллионов рублей.

Сравнивая "доступность" возможности встреть Новый Год с Любвью, Константин приводит в пример завышенную, с его точки зрения, стоимость корпоратива Ивана Урганта. Шоу-мен готов развлекать публику в новогоднюю ночь минимум за 3миллиона.

По сравнению с вышеперечисленными звездами, сумма, интересующая Любовь Успенскую, действительно, кажется весьма демократичной.

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