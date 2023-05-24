«Опухолевые патологии»: у прооперированной Толкалиной обнаружили новые проблемы со здоровьем

Любовь Толкалина считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе, и причиной этого являются откровенные снимки актрисы, которые она нередко публикует в личном блоге. Однако на днях знаменитость привлекла к себе внимание по другому поводу. Артистка вышла на связь с подписчиками и заявила о перенесенной операции. Как выяснилось, у Толкалиной были проблемы с органами ЖКТ. На данный момент жизни артистки больше ничего не угрожает, вот почему она вернулась к работе и активному ведению социальной сети. Однако новый снимок знаменитости заставил встревожиться врача-онколога Евгения Черемушкина.

На фотографии Любовь предстала в открытом топе, благодаря которому эксперт сумел рассмотреть тело актрисы. Мужчина заметил, что на ее груди есть красные бугорки, похожие на родинки. Их цвет насторожил эксперта, вот почему он посоветовал Толкалиной обратиться за консультацией к онкологу.

«Красный цвет говорит о том, что развита сосудистая сеть. Причиной их образования могут быть опухолевые патологии, изменения, связанные с интоксикацией», — пояснил Евгений в беседе с порталом BLITZ+ .

Ранее Любовь Толкалина предстала в изменившемся виде после экстренной операции. Подробности смотрите здесь.