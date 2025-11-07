Анна Седокова опровергла слова Картозии о том, что она не поступила в его школу. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях Николай Картозия дал большое интервью, в котором, среди прочего, объяснил, почему Анна Седокова не стала учиться в его школе продюсирования. По словам медиаменеджера, певицу не взяли из-за ее плохого вступительного эссе.

Однако певица опровергла это — она выложила переписку с менеджером школы, которая заявляла, что Седокова успешно прошла отбор.

По словам Седоковой, она так и не начала обучение из-за того, что ей настойчиво предлагали оплатить услуги по обучению. Певице говорили о том, что количество вакантных мест постепенно сокращается.

«Николай, Вы меня очень даже взяли. Скажу причину честно, как и всегда. Как и написала менеджеру, что, представляя имя такого человека, как Вы, нельзя использовать технологии для идиотов. Я расстроилась. За Вас прежде всего. И не пошла», — заявила она.

Кроме того, певица заверила, что сдала эссе не под своим именем, чтобы избежать особого отношения.

