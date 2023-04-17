Опух и странно дергался: в Сети обеспокоены за Валерия Меладзе после его концерта в Израиле

В последнее время все внимание публики приковано к Валерию Меладзе. Дело в том, что с начала 2023 года артист регулярно попадает в громкие скандалы. Все это привело к печальным последствиям для карьеры: в России стали массово отменяться концерты Меладзе, а публика вмиг сделала его своим антигероем. Правда, на днях артист все-таки выступил для зрителей в Израиле и после этого вновь попал в центр обсуждений.

В Сети появились кадры с того самого выступления, которые моментально привлекли внимание общественности. На них музыкант выглядит измученным, отекшим и обеспокоенным. Валерий пытался исполнить легендарный хит «Самба белого мотылька», однако былого эффекта он не вызвал у слушателей. Вместо этого все выразили беспокойство за состояние Меладзе.

«Что-то очень плохо и помято выглядит. Он бы не дергался. Отекший какой-то и без голоса», — цитирует «Экспресс газета» пользователей Сети.

К слову, сам Валерий пока никак не прокомментировал инцидент в Израиле.

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