Опубликованы признания вдовы Анатолия Папанова об абортах

Опубликованы признания вдовы Анатолия Папанова Надежды Картаевой об абортах. Видео приводит программа «Эксклюзив» на Первом канале.

В студию программы пришла единственная дочь актера Анатолия Папанова Елена. Несмотря на более чем 40 лет совместной жизни, в браке Папанова и Картаевой родился только один ребенок.

Елена заявила, что не знает о сестрах или братьях.

«Думаю, они не жалели, что я у них одна. По крайней мере, я этого не знаю», — рассказала она.

Журналисты показали девушке архивное интервью Надежды Картаевой, которое было записано за несколько лет до ее смерти. В нем вдова Папанова признается, что в семье должны были родиться еще несколько детей.

«У нас должно было быть много детей. А получилась только одна дочка, потому что он пил. Он очень здорово пил. Я много абортов делала. Ездила за город к какой-то женщине, она мне что-то там делала. А потом уже я приходила ко врачу. Были же запрещены аборты. Но что делать? Надо было из этого как-то выходить», — рассказала она.

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