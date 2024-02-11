«Брат, спасибо за мою семью, я хочу, чтобы вы были вместе»: Пьер Нарцисс пришел во сне к возлюбленному вдовы

Валерия Калачева, вдова умершего певца Пьера Нарцисса, решила не ставить на себе крест после личной трагедии. Уже в этом году она собирается выйти замуж. Женщина уверена в своем выборе, и даже знаки говорят об этом. Так, ее будущему супругу приснился покойный Пьер, который был очень доброжелательно настроен, передает Kp.ru.

По словам Валерии, Евгений, ее будущий муж, проявляет заботу о ней и дочери. Все это как будто видит покойный исполнитель, который вот уже несколько раз наведывался во сне к мужчине.

«Женя стал заботиться обо мне и дочери. И ему несколько раз приснился Нарцисс, во сне он благодарит: «Брат, спасибо за мою семью, я хочу, чтобы вы были вместе», — рассказала вдова.

Калачева назвала это удивительной жизненной ситуацией. Она считает это посланием покойного супруга через Женю.

Ранее вдова актера Василия Ланового установила на его могиле памятник. Он обошелся женщине в 3 млн рублей.