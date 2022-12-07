Все потеряно: 61-летней жене тяжелобольного Юдашкина уже не помогают даже операции

Валентин и Марина Юдашкины счастливы в браке уже более 30-ти лет. Известного модельера совершенно не смущает разница в возрасте с супругой, потому что в 61 год женщину практически не коснулись старческие изменения внешности. Правда, дело не только в хорошей генетике, но и золотых руках пластических хирургов.

Сама Марина никак не комментирует свою долго сохраняющуюся молодость. Она отрицает, что делала инъекции и операции. Однако пластический хирург Максимильян Абозин, изучив фотографии женщины, сделал вывод, что она точно прибегала к изменениям во внешности. В частности, к SMAG-лифтингу. Правда, сделан он был довольно давно, и теперь играет против Марины – появились морщины в периорбитальной области.

Напомним, что Валентин Юдашкин сейчас борется с тяжелой болезнью – онкологией. Недавно Станислав Садальский на своей странице в социальной сети опубликовал снимок модельера, и пользователи в Сети отметили, что дизайнер «увядает на глазах».