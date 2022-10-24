Андрей Малахов появился на своей передаче в новом парике

О том, что известный телеведущий Андрей Малахов систематически ведет эфиры в парике, телезрители судачили давно.

Однако сейчас у поклонников Малахова сомнений в этом почти не осталось.

Из-за накладных волос 49-летний шоу-мен стал выглядеть на экране слишком ненатурально.

Поговаривают, что недоумение Малахов вызывает даже у своей команды.

Ассистенты и редакторы программы шепчутся: «Мы, уже поняли, что у Андрея есть какие-то проблемы со здоровьем, однако напрямую спросить у звезды стесняемся».

Сам телеведущий слухи о себе и о состоянии своего парика пока что никак не комментирует.

ФОТО: YouTube