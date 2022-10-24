13:13, 24 октября 2022
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Андрей Малахов появился на своей передаче в новом парике
О том, что известный телеведущий Андрей Малахов систематически ведет эфиры в парике, телезрители судачили давно.
Однако сейчас у поклонников Малахова сомнений в этом почти не осталось.
Из-за накладных волос 49-летний шоу-мен стал выглядеть на экране слишком ненатурально.
Поговаривают, что недоумение Малахов вызывает даже у своей команды.
Ассистенты и редакторы программы шепчутся: «Мы, уже поняли, что у Андрея есть какие-то проблемы со здоровьем, однако напрямую спросить у звезды стесняемся».
Сам телеведущий слухи о себе и о состоянии своего парика пока что никак не комментирует.
ФОТО: YouTube
Источник:https://csn-tv.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: