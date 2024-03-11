Опубликован рейтинг самых востребованных российских звезд в 2024 году

Стали известны имена звезд российской эстрады, которые наиболее востребованы у зрителей и собирают полные залы. Сайт Kp.ru выяснил, какие исполнители пользуются большей популярностью, изучив их гастрольный график и продажи билетов.

По данным издания, по количеству гастролей в 2023 и 2024 году среди российских артистов лидирует певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Сообщается, что за 2023 год у артиста — 90 концертов при полных залах только в гастрольном туре по стране. На весну 2024 года у SHAMAN запланировано почти 30 концертов.

Кроме того, уже второй год успешно выступают с аншлаговыми турами Григорий Лепс, Сергей Лазарев, группа «Руки Вверх». У певца Ярослава Сумишевского в 2024 году только до июня планируется 30 концертов.

Также аншлаговые туры ожидаются у группы «Любэ», Олега Газманова, Михаила Шуфутинского, Полины Гагариной, группы «Звери», Басты.

По словам продюсера Ильи Саглиани, список артистов, на концерты которых люди покупают билеты, изменился за последние два года. В настоящее время пользуются спросом песни патриотической направленности.

«Сейчас по регионам собирают залы SHAMAN, Лепс, Расторгуев и другие артисты-патриоты. <…> Сейчас и корпоративов не так много, как раньше. Потому что меняется, перестраивается шоу-бизнес — и спрос, и предложения. <…> Люди уважают и хотят слышать и артистов, которые поют патриотический репертуар», — отметил продюсер.

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