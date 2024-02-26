Концерт стал особенным: как прошел «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге

25 февраля в Санкт-Петербурге состоялся концерт лауреатов Премии «Золотой Граммофон». По признанию организаторов, мероприятие стало особенным.

В Ледовом дворце выступили самые яркие звезды эстрады. Гостями церемонии также стали бойцы, которых «Русское Радио» и артисты чествовали на сцене.

Ведущими вечера были Филипп Киркоров, Николай Басков и Елена Север. Они задали праздничное настроение всему концерту.

Яркие номера зрителям подарили музыканты Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Митя Фомин, Денис Клявер, певицы Наталья Подольская, Юлия Савичева, Юлианна Караулова и другие.

Артисты высоко оценили прошедшее шоу.

Певица Юлианна Караулова рассказала, что получила два «Золотых Граммофона», в том числе зеленый, за эко-начинания.

«И стараюсь нести это приятное бремя и не ударить в грязь лицом», - говорит исполнительница.

Подольская отметила, что ей приятно было находиться в Санкт-Петербурге.

«Видеть Питер со сцены «Золотого Граммофона», а у меня очень красивый номер, – это потрясающе», – сказала артистка.

Концерт сопровождался аншлагом и бурными овациями зрителей.

Ранее сообщалось, что Киркоров дал потрогать себя за волосы после вопроса о парике.