Опубликован чек, оставленный Григорием Лепсом в заведении перед дракой

В распоряжение СМИ попал чек из бара в Санкт-Петербурге, где произошла драка с участием певца Григория Лепса. Среди напитков у музыканта значится алкоголь.

Из отчета по продажам следует, что певец оставил в заведении 12 890 рублей. Он заказал 40 г виски Lacavulin 16 YO за 8 460 рублей, 40 г виски Clenmorangie за 3 900 рублей и 450 г пива Айнзидлер Вайсбир за 380 рублей. В качестве закуски указано яблоко 30 г за 150 рублей.

Напомним, после странно завершенного концерта в Санкт-Петербурге Лепс и охранники отправились в бар. Там произошел конфликт с посетителем, разборки проводили на улице.

После драки пострадавший обратился в травмпункт, а затем написал заявление в полицию. По факту драки возбуждено уголовное дело.