Опровергла слухи: Пересильд рассказала о важном событии с возлюбленным Тройником

Актриса Юлия Пересильд уже два года счастлива в отношениях с коллегой Михаилом Тройником. В честь особенного события знаменитость опубликовала в соцсетях совместное фото и посвятила любимому теплые слова.

На новом кадре пара позировала с половинками портретов, как бы дополняя друг друга. Несмотря на то, что недавно в СМИ ходили слухи о расставании артистов, они выглядели счастливыми. Юлия открыто призналась мужчине в чувствах.

«Нам 2 года. Миша, я тебя люблю», – написала Пересильд.

Теперь поклонники с нетерпением ждут новостей о помолвке и свадьбе. Ранее пара уже провоцировала слухи о бракосочетании, когда Пересильд устроила фотосессию в белом платье. Фанаты отметили, что актриса была очень похожа на невесту. Это случилось во время отдыха, который тоже приняли за свадебное путешествие.

Также стало известно, что актриса Юлия Пересильд и Алексей Учитель встретились на дне рождения дочки. Младшей наследнице экс-супругов исполнилось 11 лет. Напомним, что Юлия родила от Алексея дочерей Анну и Марию.

После расставания родители смогли сохранить общение и периодически видятся на общих мероприятиях. На праздниках бывает и нынешний возлюбленный артистки Тройник. Он побывал и на дне рождения ее дочери.