Определены категории граждан, которым запрещено покидать Россию в 2023 году

Стали известны категории граждан, которым запрещено покидать Россию в 2023 году. Причины, по которым нельзя будет уехать за границу, различны.

Главная из них – задолженность. Ограничения на выезд есть почти у 8 миллионов россиян.

Выезд может быть закрыт судебными приставами в случае наличия долга в размере более 30 тыс. рублей, а также при 10 тыс. рублей, если эта сумма не погашена спустя 2 месяца после окончания добровольного срока оплаты. Еще один опасный случай – наличие долга по алиментам или за компенсацию вреда здоровью и морального вреда в размере свыше 10 тыс. Напомним, что все перечисленные задолженности должны быть установлены судом.

Вторая причина закрытия выезда – наличие требований неимущественного характера. В данном случае срок ограничения составляет 6 месяцев. По его истечении запрет может быть продлен повторно.

Также за пределы России могут не выпустить несовершеннолетнего ребенка, если любой родитель ограничил выезд за рубеж, а также лиц без гражданства и иностранных граждан. Не получится попасть в другую страну и в случае указания заведомо ложных сведений при оформлении выездных документов.

Ранее сообщалось о новых правилах выезда детей за границу.