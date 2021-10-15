Новые правила выезда детей за границу: какие изменения нас ждут с 17 октября

Теперь оба родителя, независимо от гражданства, могут препятствовать выезду за границу, а ограничения накладывать на время или до момента совершеннолетия ребенка. «Теперь заявитель вправе установить как общий запрет на выезд несовершеннолетнего из Российской Федерации, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определенный срок. Такой подход позволит родителям устанавливать запрет исходя из сложившихся жизненных обстоятельств», — сообщили в МВД России. Споры и несогласия, которые возникают между законными представителями, решаются через суд, учитывая интересы самого ребенка.

При этом заявившему о запрете будет разрешено самому вывозить ребенка. Однако есть условие: законный представитель должен быть гражданином России. «Если же заявитель является иностранным гражданином, ребенок не сможет осуществить выезд ни с ним самим, ни с другим родителем», — пояснили в ведомстве.

Нововведением считается и срок обработки заявления о несанкционированном вывозе ребенка за границу, он сократится с 5 до 2 рабочих дней. А отозвать свое заявление станет возможным во внесудебном порядке — в любом подразделении по вопросам миграции или диппредставительстве.

«Неизменным остается уведомление второго законного представителя об установлении в отношении его ребенка ограничения, также он будет уведомлен и о снятии ограничения. Уведомление будет направлено по адресу места жительства (либо пребывания) в случае, если родителем, установившем запрет, такой адрес будет предоставлен», — уточняют в министерстве.