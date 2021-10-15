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Новые правила выезда детей за границу: какие изменения нас ждут с 17 октября

17 октября вступает в силу приказ «Об утверждении Порядка подачи, отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации». Документ устанавливает новые правила по поводу вывоза несовершеннолетних детей одним из родителей за пределы РФ.
Новые правила выезда детей за границу: какие изменения нас ждут с 17 октября

Теперь оба родителя, независимо от гражданства, могут препятствовать выезду за границу, а ограничения накладывать на время или до момента совершеннолетия ребенка. «Теперь заявитель вправе установить как общий запрет на выезд несовершеннолетнего из Российской Федерации, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определенный срок. Такой подход позволит родителям устанавливать запрет исходя из сложившихся жизненных обстоятельств», — сообщили в МВД России. Споры и несогласия, которые возникают между законными представителями, решаются через суд, учитывая интересы самого ребенка.

При этом заявившему о запрете будет разрешено самому вывозить ребенка. Однако есть условие: законный представитель должен быть гражданином России. «Если же заявитель является иностранным гражданином, ребенок не сможет осуществить выезд ни с ним самим, ни с другим родителем», — пояснили в ведомстве.

Нововведением считается и срок обработки заявления о несанкционированном вывозе ребенка за границу, он сократится с 5 до 2 рабочих дней. А отозвать свое заявление станет возможным во внесудебном порядке — в любом подразделении по вопросам миграции или диппредставительстве.

«Неизменным остается уведомление второго законного представителя об установлении в отношении его ребенка ограничения, также он будет уведомлен и о снятии ограничения. Уведомление будет направлено по адресу места жительства (либо пребывания) в случае, если родителем, установившем запрет, такой адрес будет предоставлен», — уточняют в министерстве.

Фото: freepik.com