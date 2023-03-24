«Оправдал свое имя»: после новости о ДТП известный мужчина публично высмеял Даню Милохина

В последнее время все внимание публики приковано к Дане Милохину. Дело в том, что осенью 2022 года юноша со скандалом покинул территорию РФ. Тогда он являлся участником «Ледникового периода», но внезапно объявил о своем уходе, объяснив поступок усталостью. Избавляться от негатива молодой человек решил в Дубае, однако после некрасивой ситуацией с шоу многие рекламодатели разорвали с ним контракт. Теперь Милохин остался в чужой стране без крыши над головой и средств на существование. Недавно стало известно, что юноша перебрался на Пхукет, но и там его настигла неудача: он попал в ДТП. В новом интервью для шоу «FIMETIME» Оскар Кучера высказался о судьбе Дани.

По словам актера, юноша плохо поступил, подставив своим уходом из проекта и Евгению Медведеву, и Илью Авербуха. Кроме того, мужчина считает: для успешной карьеры нужны не только популярность и слава, но и профессиональные навыки. Вот почему дела Дани пошли на спад.

«Я про него давно не слышал. Он полностью оправдал свое имя», — сурово высказался Кучера.

Ранее таролог Кувыкина рассказала, когда и при каком условии Даня Милохин вернется в Россию. Высказывание эксперта читайте здесь.

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