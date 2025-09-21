«Опозорился и подвел страну»: Стас Садальский заявил, что SHAMAN предал Россию на «Интервидении»

Станислав Садальский обвинил в предательстве певца SHAMAN, отказавшегося от баллов на «Интервидении». В своем Telegram-канале актер заявил, что своим поступком артист подвел Россию и «опозорился» перед другими странами.

По мнению актера, по итогам музыкального конкурса заслуженно победил участник из Вьетнама Дык Фук: «Голос исполнителя сильный, выжал все как лимон. Мелодия современная, динамичная. И оформление было на высоте. 100% победитель». При этом Стас Садальский отметил, что голосование было нечестным.

«Но голосование было нечестное — наш композитор из жюри перед объявлением результатов сказал, что отдал голос за Вьетнам, но в интернете написали, что за Белоруссию! Американец тоже возмущался, что ему приписали не те голоса! Ох уж это электронное голосование», — высказался артист.

Неожиданным моментом для многих на «Интервидении» стал отказ выступавшего от РФ SHAMAN (Ярослав Дронов) от участия в голосовании за победу в конкурсе. Певец попросил членов жюри не оценивать его номер, заявив: «Я представляю Россию, а Россия уже победила». Стас Садальский резко осудил такое решение артиста, приняв его за предательство своей страны. Актер посчитал отказ певца неприемлемым на фоне политической обстановки в мире.

«Шаман плохо выглядел, кринж и песня с поступком (отказа участия в конкурсе) зашквар. Вы представляете, выходит такой боец на ринг и говорит: „Я уже всех победил“. А вы не считаете, что Шаман опозорился и страну подвел? <…> Обидно, когда нас иностранцы не пускают участвовать в соревнованиях, а здесь мы сами отказываемся. Это разве не предательство?» — возмутился Стас Садальский.

Напомним, 20 сентября на «Live Арене» в Подмосковье состоялся Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025». В мероприятии приняли участие представители России, Беларуси, Казахстана, Саудовской Аравии, Индии, Бразилии, Китая и других стран. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук.

Ранее продюсер Яна Рудковская оценила шансы SHAMAN на «Интервидении»: «Песня очень победная».