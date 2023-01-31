Опозорилась прямо на публике: Оксана Самойлова не смогла отличить христианство от крестьянства

Оксана Самойлова активно ведет личный блог, в котором старается максимально честно общаться со своими подписчиками. Сегодня модель решила ответить на вопросы поклонников, но что-то пошло не так, и ей пришлось срочно удалять сторис. Однако то, что попало в Сеть, остается в ней навсегда.

Один из пользователей спросил у бизнесвумен, есть ли у ее супруга Джигана любовница. Самойлова решила пошутить над этой ситуацией и написала, что второй женщины в рэпера нет, так как это «не по-крестьянски». Также она отметила самого исполнителя, тем самом сообщив, что ему «прилетел вопросик».

Очевидно, что Оксана изначально хотела вложить в эту сторис совсем другой посыл, но перепутала крестьян с христианами. Подписчики блогера тут же увидели ошибку и стали распространять по скриншоты по пабликам. В Телеграм-каналах писали, что в семье Джигана «не отменили крепостное право», а также, что «крестьяне голые бегают по Майами». Заметив свою ошибку, Самойлова поспешила скрыть ее, но уже было слишком поздно.

Ранее рэпера Джигана заподозрили в получении гражданства Израиля.