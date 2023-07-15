Опозорилась, но заработала на квартиру: как досталось Волочковой первое в ее жизни жилье

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о первых гастролях за границу в 14 лет. Благодаря не самому удачному выступлению в Японии она заработала на квартиру.

Подробности приводит сайт «7Дней.ru».

Волочкова рассказала, что переволновалась и упала. Падение длилось секунды, но начинающей звезде казалось это вечностью.

«В итоге все закончилось хорошо: благодаря тем гастролям я презентовала моей мамочке квартиру», - сообщила Волочкова.

Как следует из рассказа балерины, в то время она тратила на маму чуть ли не все деньги. Однако та вместо благодарности вмешивалась в жизнь дочери: родственницы часто конфликтовали.

Недавно у Волочковой случился конфликт с ее собственной дочерью – девочка не позвала мать на выпускной. Позже балерина заявила, что не ссорилась с родным человеком, а мероприятие назвала «проходящим».

Зато Волочкова привела другие подробности жизни семьи. Она рассказала, что 17-летняя дочь приезжала с молодым человеком в гости и остановилась во взрослой спальне.