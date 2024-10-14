«Опозорил на всю страну»: в Сети обрушились на женатого рэпера Natan после его измены с Лерчек

Недавно женатого рэпера Natan и блогера Лерчек (Валерия Чекалина), о романе которых ходили слухи летом, застали за поцелуями. Знаменитости пока никак не комментировали появившиеся в Сети кадры. Жена певца, дизайнер Анастасия Швецова, после случившегося заявила, что ей нужно время, чтобы прийти в себя, и улетела из Москвы в Алматы. Теперь девушка отказывается высказываться о личной жизни в соцсети, а подписчики обвиняют рэпера в том, что он публично опозорил супругу.

Летом в СМИ заговорили о романе женатого Natan и Лерчек, которые познакомились на съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. Между ними завязались теплые отношения, которые вызвали неоднозначную реакцию у публики. Недавно в Сеть попало видео, на котором рэпер и блогер обнимались и целовались, скрывшись от посторонних глаз на шоу. Знаменитости пока не высказывались о ролике, а супруга Natan отказалась комментировать произошедшее и улетела из России в Казахстан.

«Знаю, вы все ждете от меня комментариев. Они будут, но позже, когда я к этому буду готова. А сейчас я просто попробую поспать в самолете…» — написала Анастасия Швецова, опубликовав снимок из самолета.

Теперь жена артиста отказывается обсуждать личную жизнь в соцсети. Тем временем подписчики активно обсуждают оказавшееся в Сети скандальное видео и возмущаются поведением Natan.

«Опозорил жену на всю страну»; «Чем счастливее картинка в соцсетях, тем печальнее в реальности»; «Анастасия, Вы очень красивая девушка. Не понимаю, зачем Вам Natan? Ну не достоин он Вас», — пишут в комментариях.

Примечательно, что Natan признавался, что уже изменял жене. Рэпер публично попросил прощения у супруги, пообещав, что подобное больше не повторится. На вопрос о романе с Лерчек певец с улыбкой отвечал, что их связывает только дружба.

Ранее мы писали о том, что Лерчек впервые прокомментировала видео, на котором она нежно обнималась с Natan.