«Это слитый кусок с наших камер»: Лерчек впервые прокомментировала видео с Натаном

Блогер Лерчек впервые прокомментировала видео с рэпером Натаном, на котором они нежно обнимались и выглядели как влюбленные. Ей известно, с какой камеры была слита запись.

Лерчек посетила презентацию шоу «Звезды в джунглях». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

У Лерчек спросили, знала ли она, что видео попадет в Сеть.

«Дело в том, что это слитый кусок с наших камер, которые были поставлены в лаунже. И я даже знаю, с какой камеры это было. Это камера, которая стояла на берегу, где мы провожаем и встречаем всех участников. Прежде, чем судить, надо посмотреть шоу целиком, - произнесла блогер.

По поводу слитого видео высказались блогер Ксения Бородина и ее избранник Николай Сердюков.

Мужчина заявил: «Думаю, это не пара. Потому что у Натана есть двое детей и жена».

Ксения в свою очередь отметила: «Если бы я была женой Натана, я бы развелась точно».

Ранее Натан заявлял, что с Лерчек его связывает исключительно дружба.